Meloni Washington yolcusu: Vergi müzakereleri başlıyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, gelecek hafta Washington’a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı.



Meloni, Trump’ın geniş kapsamlı yeni vergilerinin etkisini hafifletmek amacıyla mevcut AB fonlarından 25 milyar euroya kadar bir kaynağı yeniden yapılandırmayı planladıklarını belirtti.



Krize müzakere yoluyla bir çözüm bulunması yönündeki AB girişimlerini desteklediğini vurgulayan Meloni, “Bu, hepimizin her düzeyde dâhil olması gereken bir müzakere. Bu nedenle ben de 17 Nisan’da Washington’da olacağım ve elbette bu konuyu ABD Başkanı ile ele almayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.



Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) partisinin lideri Meloni, Ocak ayında Trump’ın başkanlık yemin törenine davet edilen tek AB lideriydi ve Trump yönetimiyle ilişkileri sürdürme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

BEYAZ SARAY, YAKLAŞIK 70 ÜLKENİN MÜZAKERE ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLÜYOR

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de, Trump’ın ilan ettiği gümrük vergilerinin ardından yaklaşık 70 ülkenin müzakere etmek istediğini açıklamıştı:



"Toplamda, Kurtuluş Günü duyurusundan bu yana, yaklaşık 70 ülke müzakere başlatmak için başkana ulaştı. Ülkeler, haksız ticaret uygulamalarını düzeltmek ve pazarlarını ülkemize açmak için birbirleriyle yarışıyor."

