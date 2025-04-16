Meloni ABD'de: Vergilerin ardından Trump'la görüşen ilk Avrupalı lider olacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı planlı görüşme öncesinde Washington’a ulaştı.



Meloni, Trump’ın Avrupa ihracatlarına yüzde 20 oranında gümrük vergisi getirme kararını duyurmasının ve askıya alınmasının ardından ABD Başkanı ile yüz yüze görüşen ilk Avrupa lideri olacak.



Meloni bu ziyareti İtalya Başbakanı sıfatıyla gerçekleştiriyor ancak seyahatten önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de yakın temas halinde olduğu bildirildi.

İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) partisinin lideri Meloni, Ocak ayında Trump’ın başkanlık yemin törenine davet edilen tek AB lideriydi ve Trump yönetimiyle ilişkileri sürdürme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.