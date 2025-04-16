Meloni ABD'de: Vergilerin ardından Trump'la görüşen ilk Avrupalı lider olacak

İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı yüksek gümrük vergilerini görüşmek üzere Washington'a gitti.

Meloni ABD'de: Vergilerin ardından Trump'la görüşen ilk Avrupalı lider olacak

Başbakanı Giorgia Meloni, Perşembe günü Başkanı Donald Trump ile yapacağı planlı görüşme öncesinde Washington’a ulaştı.

Meloni, Trump’ın Avrupa ihracatlarına yüzde 20 oranında gümrük vergisi getirme kararını duyurmasının ve askıya alınmasının ardından ABD Başkanı ile yüz yüze görüşen ilk Avrupa lideri olacak.

Meloni bu ziyareti İtalya Başbakanı sıfatıyla gerçekleştiriyor ancak seyahatten önce Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de yakın temas halinde olduğu bildirildi.

İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d’Italia) partisinin lideri Meloni, Ocak ayında Trump’ın başkanlık yemin törenine davet edilen tek AB lideriydi ve Trump yönetimiyle ilişkileri sürdürme konusunda kararlı bir tutum sergiliyor.

ABD Çin'e yüzde 245'lik vergi tehdidi

ABD Çin'e yüzde 245'lik vergi tehdidi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...