Meloni'den Filistin devleti mesajı: "Ters etki yaratabilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Temmuz'da ülkesinin, Filistin Devletini tanıyacağını açıklamasının ardından bu konudaki tartışmaların sürdüğü İtalya'da da Başbakan Giorgia Meloni açıklama yaptı.



Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya konuşan Meloni, İtalya'nın Filistin Devletini tanıması konusuna ilişkin, "Bence, Filistin Devletinin ortada bir Filistin Devleti yokken tanınması, hedef açısından ters etki yaratabilir" dedi.



Başbakan Meloni, bu konuyu muhataplarına da söylediğini belirterek, "Bunu Parlamento da dahil olmak üzere defalarca söyledim. Aynı şekilde Filistin yönetimine ve Macron'a da söyledim. Var olmayan bir şey sadece kağıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir ama aslında çözülmemiştir" ifadelerini kullandı.



Meloni, "Filistin Devleti fikrinden çok yana biri olarak, bu devletin kurulması süreci başlamadan onun tanınmasından yana değilim" yorumunu yaptı.



MUHALEFETTEN SOYKIRIM ELEŞTİRİSİ



Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte, X hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı'nın açıklamalarını sert şekilde eleştirdi.



Conte, Meloni'nin "nadir de olsa tutarlılık gösterdiğini" belirterek, Başbakan'ın maskesini çıkardığını ve açıkça Filistinlilerin şu anda kendi devletlerinin tanınmasına haklarının olmadığını söylediğini ifade etti.



Meloni hükümetinin, 20 bini çocuk toplam 60 bin ölüden sonra Filistinlilerin haklarına karşı durmaya devam ettiğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti:



"Soykırımı meşrulaştırmayı sürdürüyor, bunu da İsrail Bakanı Amihai Ben-Eliyahu'nun şu sözlerinden sadece birkaç saat sonra yapıyor: 'Tüm Gazze Yahudi olacak... Hükümet, Gazze’nin haritadan silinmesi için bastırıyor."

