Meloni'den Netanyahu'ya telefon: "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Lübnan'daki Birleşmiş Milltler Barış Gücü askerlerine yönelik saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aradı.

Meloni, Netanyahu'ya saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.



İtalyan hükümetinden yapılan açıklamada, “Başbakan Meloni, UNIFIL'in İsrail silahlı kuvvetleri tarafından saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğunu yineledi” denildi.



İtalya, UNIFIL olarak bilinen BM misyonuna önemli bir katkıda bulunuyor.



Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Meloni ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'a ilişkin 1701 sayılı kararının “tam olarak uygulanması” çağrısında bulundu ve bölgedeki çatışmaların acilen azaltılması gerektiğini vurguladı.