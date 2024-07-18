Meloni'nin boyuyla alay eden gazeteciye 5 bin euroluk ceza

İtalyan basınının bildirdiğine göre Milano'da bir mahkeme, bir gazetecinin sosyal medya paylaşımında kendisiyle dalga geçtiği gerekçesiyle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye 5 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.



Ekim 2021'de Giulia Cortese isimli başka bir gazeteciye daha Twitter'da Meloni'nin boyu hakkında yaptığı ve “bedensel taciz” olarak tanımlanan şaka nedeniyle bin 200 euroluk ertelenmiş para cezası verilmişti.

"SENİ GÖREMİYORUM BİLE"



Meloni, iki kadının sosyal medyada çatışmasının ardından yasal işlem başlattı.



O dönemde muhalefette olan Meloni, Cortese'nin arka planda merhum faşist lider Benito Mussolini'nin resmiyle alaycı bir fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermişti.



Cortese, sosyal medyadaki paylaşımında, “Beni korkutmuyorsun Giorgia Meloni. Ne de olsa sadece 1,5 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile” diye yazdı.



Meloni'nin boyu çeşitli medya sitelerinde 1,58 metre ile 1,63 metre arasında gösteriliyor.

İTALYA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ



Meloni'nin avukatı başbakanın alacağı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.



Gazetecilere karşı açılan çok sayıda dava, bu yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde İtalya'nın beş basamak gerileyerek 46. sıraya düşmesine neden oldu.



Meloni gazetecileri mahkemeye verme konusunda yeni değil. İtalyan devlet yayın kuruluşu RAI'deki gazeteciler, Meloni hükümetinin çalışmaları üzerindeki “boğucu kontrolünü” protesto etmek için Mayıs ayında greve gitti.

