Meloni'nin partisindeki faşizm içerikli videolar tartışma yarattı: Başbakanın sonraki adımı ne olacak?

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin lideri olduğu aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin (FdI) gençlik kolları 2 üyesinin faşizm yanlısı söylemlerde bulunup, Nazi sloganları attığı görüntülerin ortaya çıkması ülkede tartışmalara yol açtı.



Haber sitesi Fanpage, iktidar partisinin Ulusal Gençlik isimli gençlik hareketine sızarak elde ettiği görüntü ve bilgileri yayımladı.

MELONİ GENÇLİĞİ

“Meloni Gençliği” ismi verilen dosyanın ilk bölümü iki hafta önce, ikinci bölümü de önceki gün yayımlandı. Video haberde, “Faşistiz” diye övünen, “Sieg Heil”, “Duce” (Mussolini) diye haykıran, faşist selamı veren Ulusal Gençlik üyeleri görülüyor.



Görüntülerde, bazı üyelerin, FdI Senatörü Ester Mieli'nin Yahudi kökeni dolayısıyla alay ettiği, Nazi faşizmi sembollerini övdüğü görülüyor.



KAMUOYUNDA VE SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Söz konusu internet sitesinin yayınladığı görüntüler, ülkede gündem olurken, kamuoyunda ve sosyal medyada tepkilere neden oldu.



Ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, Başbakan Meloni'yi görüntülere karşı tutum almaya çağırdı.



Roma Yahudi Toplumu da Fanpage sitesinin araştırma haberinde ortaya çıkan Meloni'nin partisinin gençlik kollarına ait görüntüleri kınadığını bildirdi.



Tepkilerin odağındaki iktidar partisi FdI Milletvekili Giovanni Donzelli, partilerinde "Nazizm ve antisemitizm"e yer olmadığı yanıtını verdi.



Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, söz konusu görüntülerdeki gençlik kolları yetkilileri, Flaminia Pace ardından da FdI Milletvekili Ylenja Lucaselli’nin sekreteri Elisa Segnini dün istifa ederek, partiden ayrıldı.



