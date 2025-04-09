Meme kanserinde çığır açan buluş: "Akıllı bomba" tümörü yok edecek
Araştırmacılar, daha az yan etkiyle agresif meme kanseri hücrelerini hedef alan ve yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Umut vaat eden yeni tedavi, ışığa duyarlı kimyasal bileşiklerin kanser hücrelerine saldırmasını sağlıyor.
Michigan Eyalet Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, agresif meme kanserini tedavi etmek için yeni bir tedavi yöntemi olan "akıllı bomba" geliştirmek üzere Kaliforniya Üniversitesi'ndeki bilim insanlarıyla ortaklık kuruyor.
Bilim insanları birlikte, siyanin-karboran tuzları adı verilen yeni ışığa duyarlı bileşik geliştiriyor.
FARELERDE OLUMLU SONUÇ VERDİ
Bu bileşikler fotodinamik terapide (PDT) kullanılıyor ve fareler üzerinde yapılan deneylerde minimal yan etkilerle meme kanseri tümörlerini yok etmede umut vadediyor.
Fotodinamik terapi (PDT) sürecinde ışığa duyarlı bileşikler vücuda veriliyor, bu maddeler kanser hücrelerinde birikiyor. Daha sonra vücuda uygulanan yakın kızılötesi ışıkla aktive edilen bileşikler kanser hücrelerini yok ediyor. Bu sırada sağlıklı hücreler zarar görmüyor.
AKILLI BOMBA GİBİ DAVRANAN BİLEŞİKLER
İnsan gözüyle görülemeyen kızılötesi ışık, vücudun daha derinlerine nüfuz edebilir ve sağlıklı hücreleri korurken kanser hücrelerini öldüren "akıllı" bir bomba gibi davranan bu tuzları aktive edebilir.
Yeni bileşiklerin yalnızca kanser hücrelerinde birikmesi de tedavi sonrası hastaların ışığa karşı hassasiyet yaşamasını önlüyor.
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