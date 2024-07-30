"Memento" gerçek oldu! Maktul, katilin adını dövme yaptırmış

Hindistan'da Guru Waghmare isimli bir adam kaldığı spada bıçaklanarak öldürüldü. Hindistan polisi, ölen adamın vücudunda kendisine zarar vermek istediğine inandığı kişilerin isimlerinin yazılı olduğu dövmeler buldu. Olay, Christopher Nolan'ın ünlü filmi Memento'ya benzetildi.



Guru Waghmare, çarşamba günü saat 3 civarında Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'nin Worli bölgesindeki bir kaplıcada öldürüldü.

Waghmare, polis tarafından bir muhbir olarak çok iyi tanınıyordu. Ancak kendisi hakkında gasp, tecavüz ve taciz iddialarıyla bir dizi ceza davası da açılmıştı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ



Yerel medya raporlarına göre Waghmare, doğum gününde arkadaşlarıyla akşam yemeğine gitti ve sonrasında spa merkezinde geceyi geçirmeye karar verdi.



Üç erkek çalışan saat 02.30 civarında dışarı çıktı ve kimliği belirsiz iki adam spaya girerek Waghmare'yi birkaç kez bıçaklayarak öldürdü.



Üst düzey bir polis memuru, "Olay gece yarısı meydana geldi ancak polise ancak saat 14.00'te haber verildi, ardından olay yerine bir ekip gönderildi ve cinayet vakası kaydedildi" açıklamasında bulundu.

22 KİŞİLİK ŞÜPHELİ LİSTESİ



Polis, otopsi sırasında, genç adamın bacağında başına talihsiz bir şey gelirse sorumlu olabilecek kişiler olarak listenen 22 ismin dövmesini buldu.



Nolan'ın 2000 tarihli psikolojik gerilim filmi Memento'da da karısının katilini ortaya çıkarmak için fotoğraflar, notlar ve dövmeler kullanan kısa süreli hafıza kaybı yaşayan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

SUÇLULAR YAKALANDI



İsim listesinin ortaya çıkmasının arından cinayetin işlendiği spanın sahibi Santosh Sherekar ile Mohamed Firoz Ansari isimli bir adam tutuklandı.



Polis, iki adamın birlikte çalışmaya karar verdiğini ve iddiaya göre Hindistan'ın başkenti Delhi'den bir tetikçiyi işe alarak, ona iş için 400 bin rupi (3 bin 712 sterlin) teklif ettiğini belirtti.