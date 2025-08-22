Menendez kardeşlerden Erik’in tahliye talebi reddedildi

1989’da Beverly Hills’te ailelerini pompalı tüfekle öldürmekten hüküm giyen Menendez kardeşlerden Erik’in tahliye başvurusu sonuçsuz kaldı.

Kaliforniya şartlı tahliye kurulu, 10 saatten uzun süren oturum sonunda Erik Menendez’in “kamu güvenliği açısından hala makul olmayan bir risk” oluşturduğuna hükmetti.



Kurul, Erik’in cezaevindeki disiplin cezaları ve cinayet öncesi işlediği suçların kararın en önemli unsurları olduğunu belirtti. Kurul başkanı Robert Barton, “İyileşmeye inanıyorum ama yasal standartlara göre hala risk teşkil ediyorsunuz” dedi.



Erik, kararın ardından üç yıl sonra yeniden şartlı tahliye başvurusu yapabilecek. Ağabeyi Lyle’ın duruşması ise bugün ayrı bir kurul önünde gerçekleşecek.



CİNAYETLER VE DAVA SÜRECİ



Lyle (21) ve Erik (18), 1989’da anne-babaları Jose ve Kitty Menendez’i televizyon izlerken ateş açarak öldürmüştü.

Savunmalarında yıllarca cinsel istismara uğradıklarını öne sürdüler. Savcılık ise kardeşlerin mirası ele geçirmek için planlı cinayet işlediğini savundu.



O dönem kamuoyunu sarsan dava, yıllar sonra Netflix dizisi ve sosyal medya ilgisiyle yeniden gündeme taşındı. Geçen mayıs ayında çıkarılan yasa değişikliğiyle kardeşlerin cezaları “50 yıl ila müebbet” olarak yeniden düzenlenmiş ve şartlı tahliyeye başvurma hakkı tanınmıştı.



Kurul, Erik’in başvurusunu reddederken “cinayetlerin vahşeti”ni de gerekçeler arasında gösterdi. Lyle’ın bugün yapılacak duruşmasında farklı bir karar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.