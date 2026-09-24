Merakla beklenen zirve öncesi Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye övgüler

ABD Başkanı Donald Trump , Çin Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI), görüşmelerin önemli bir konusu olacak" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, bugün TSİ 19.00'da Washington DC.‘de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'i ağırlayacak. ABD Başkanı, görüşmeye ilişkin kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "Çin Devlet Başkanı Şi ile büyük bir gün. Süper Zeka (SI) görüşmelerin önemli bir konusu olacak ancak onu tam olarak bulunduğu yerde bırakmak istiyorum. Çin'in tutumu da bu yönde. Bizim güvenlik sınırımız Adalet Bakanlığıdır" dedi.

TRUMP'TAN Şİ'YE ÖVGÜLER



Trump, bir başka paylaşımında ise dün Çin Devlet Başkanı şi ile havalimanında bir araya geldiğini belirterek, "Kendisi her zamankinden daha iyi, güçlü, enerjik ve formda görünüyordu. Bayan Şi de her zamankinden güzeldi" ifadelerini kullandı.