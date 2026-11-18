Dünyada gözler yarın yapılacak üçlü zirveye çevrilirken, Trump'ın bu görüşmedeki önceliği, nükleer silahların azaltılması ve İran'daki savaş.



Putin ise görüşmeyi, Ukrayna'daki savaşı Moskova'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmayla sona erdirmek için fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Ukrayna'nın üçlü zirvenin gündeminde olmadığını duyurdu.

Ev sahibi Şi Cinping ise özellikle nükleer silahların sınırlandırılması konusunda isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 'nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin 'in yaklaşık 500 başlığı var. Pekin, Washington ve Moskova'yla aynı kısıtlamalara tabi tutulmak istemiyor.