Mercan resiflerinin 50 yılı kaldı: "Yok oluş yüzde 84'e ulaştı"

İklim değişikliği okyanusları ısıtıyor. Okyanusların ısınması pek çok canlıyı olduğu gibi mercan resiflerini de tehdit ediyor.



Uluslararası Mercan Resifi Derneği'nin son çalışmasına göre dünya genelinde 1998'den bu yana 4'üncü "ağarma olayı" yaşanıyor. 2023'te başlayan 4'üncü ağarmanın ne zaman sona ereceği bilinmiyor.



Mercanların ağarması okyanus ve denizlerin ısınmasıyla suyun asiditesinin artması nedeniyle yaşanıyor. Bu, mercanların yavaş yavaş ölmesi anlamına geliyor.

AĞARMA OLAYI SONA ERMEYECEK



Ölen mercanların beyaz renk almasına literatürde "ağarma" adı veriliyor.



Uluslararası Mercan Resifi Derneği yöneticisi Mark Eakin ağarma olayının sona ermesini beklemediklerini söylüyor. Önümüzdeki yıllarda sıcaklığın düşeceğine yönelik bir işaret yok. Sıcaklıklar uzun süre düşmezse, bu, mercanların ölümüne yol açacak.

50 YIL İÇİNDE YOK OLACAK



Uzmanlar önlem alınmadığı takdirde mercan resiflerinin önümüzdeki 50 yıl içinde yok olacağı konusunda uyarıyor. Dünya genelinde mercanları korumak için çalışmalar sürüyor. Ancak onları korumanın en iyi yolunun iklim değişikliğini tersine çevirmek olduğu belirtiliyor



Bunun için de insan faaliyetleriyle atmosfere salınan emisyonların düşürülmesi gerekiyor. Küresel ısınmanın yanı sıra aşırı avlanma ve çevre kirliliği de mercanları tehlikeye sokan etkenler arasında.

Mercan resiflerinin yok olmasının yüzlerce deniz canlısı türünün sonunu getirebileceğine dikkat çekiliyor.

