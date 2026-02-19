Meriç'te sel riski arttı. Batı Trakya’da kırmızı alarm ilan edildi

Son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar ve fırtına Yunanistan'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meriç Nehri’nin su seviyesi yükselince, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Meriç (Evros) ilinde kırmızı alarm verildi. Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, alarm kararının 23 Şubat Pazartesi gününe kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Açıklamada, kararın yüksek sel riski nedeniyle eyalet Başkanı ile Risk Değerlendirme Komisyonunun görüşü doğrultusunda alındığı ifade edildi. Bu kapsamda belediye ve eyalet yetkililerinden sivil koruma birimlerini ivedilikle toplayarak gerekli tedbirleri hayata geçirmeleri talep edildi.

Öte yandan gün içinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Selanik Havalimanı’na iniş yapamayan bazı uçakların Atina’ya yönlendirildiği bildirildi.

EDİRNE'DE DE KIRMIZI ALARM VAR

Öte yandan Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nin debisi yükseliyor. Dün sabah saatlerinde saniyede 149 metreküp ölçülen debi, son ölçümlerde saniyede 196 metreküpe ulaştı. Böylece debide kısa sürede yaklaşık yüzde 31'lik artış kaydedildi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası'nda suyun yayılımı devam ederken Devlet Su İşleri (DSİ), uyarı seviyesini "kırmızı"ya yükseltti.