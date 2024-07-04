Merih Demiral'ın gol sevinci: Almanya, Türkiye Büyükelçisini çağırdı

Almanya, milli futbolcu Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki "bozkurt selamı" şeklindeki gol sevinci nedeniyle Türkiye Büyükelçisini çağırdı. UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Merih Demiral'ın gol sevinci: Almanya, Türkiye Büyükelçisini çağırdı

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye Büyükelçisi'ni çağırdığını bildirdi.

Sözcü, Türk milli takımının futbolcusu Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında attığı gol sonrası "bozkurt işareti" yapması nedeniyle Türkiye'nin Almanya büyükelçisinin dışişlerine çağrıldığını açıkladı.

"Euro 2024" kapsamında 2 Temmuz
akşamı oynanan maçta, Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek
finale yükselmişti.

Maçta Türkiye'nin iki golüne imza atan Demiral, ikinci golün ardından yaşadığı gol sevinci sırasında "bozkurt işareti" yapmıştı.

, Demiral hakkında dün soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik eleştirilere tepki göstermişti.

Bakanlık açıklamasında, "Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz" denilmişti.

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