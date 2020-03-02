Merkel corona virüs nedeniyle tokalaşmadı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer corona virüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmadı.

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:34

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Almanya'da Başbakanlık'ta düzenlenen uyum zirvesinde salona giren Merkel, hiç kimseyle tokalaşmadan yerine geçti.

Ancak oturduğu yerin hemen yanında İçişleri Bakanı Seehofer'i gören Merkel, bakana doğru elini uzattı. Seehofer ise ''Hayır, hayır'' diyerek Merkel'in kendisine uzattığı eli sıkmadı. Merkel de gülümseyerek, "Sahi, anlıyorum" diyerek koltuğuna oturdu.

Merkel'in yanında bulunan Uyum Bakanı Annette Widmann-Mauz ise tokalaşmak yerine iki ellerini göğsüne doğru yaslayarak Seehofer'i selamladı ve yerine geçti.

İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle geçen haftadan itibaren hiç kimseyle tokalaşmama kararı almıştı.

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