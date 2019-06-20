Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak’la ilgili açıklamalarda bulundu.



Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bağımsız bir kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum" dedi.



Angela Merkel, Irak'ta yaşayan Kürtlere adil şartlar sunulması gerektiğini de belirtti.



Almanya, iki yıl önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yaptığı bağımsızlık referandumunu da desteklememişti.



Alman Şansölye Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu daha önceki yıllarda hem Iraklı mevkidaşlarının Berlin ziyaretinde hem de başka platformlarda dile getirmişti.

