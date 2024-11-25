Merkel, Trump'la başa çıkmak için püf noktasını açıkladı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Kasım'da yayınlanacak 700 sayfalık "Özgürlük: Anılar 1954-2021" kitabı için röportaj vermeyi sürdürüyor.



Almanya'yı 16 yıl yönettikten sonra emekli olan siyasetçi, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu.



70 yaşındaki Merkel, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'la nasıl iyi geçinileceği konusunda ipuçları verdi. Merkel'in Trump'ın ikinci dönemi karşısında gerginleşen Avrupa liderlerine yönelik bazı düşünceleri var.



ABD'nin yeni başkanı, ocak ayında Beyaz Saray'a döndüğünde ithalata cezai gümrük vergileri koymakla tehdit ediyor.

"ÇOK AÇIK SÖZLÜ OLABİLİYOR"



Peki Merkel'in onunla başa çıkmak için ipuçları neler?



Merkel, Trump'ın kişiliği hakkında yaptığı analizleri paylaşarak, "Önceliklerinizin ne olduğunu bilmeniz, bunları açıkça ortaya koymanız ve korkmamanız gerçekten önemli, çünkü Donald Trump çok açık sözlü olabiliyor.Kendini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Siz de bunu yaparsanız karşılıklı saygı kesin bir şekilde sağlanıyor. En azından benim deneyimim böyleydi." diye konuştu.



Merkel, Almanya'nın önde gelen haftalık dergilerinden Der Spiegel'a verdiği röportajda da teknoloji milyarderi Elon Musk'ın yeni Donald Trump yönetiminde oynayacağı rolden "endişe duyduğunu" belirtmişti.