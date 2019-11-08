Merkel: Türkiye'nin meşru güvenlik gerekçeleri var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le başkent Berlin'de görüştü.



Görüşmede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı konuşuldu.



Merkel, "Harekatın uluslararası hukuka tümüyle uygun olduğu konusunda çekincelerimiz var ancak Suriyeli birçok mülteciyi kabul eden Türkiye'nin de kendi meşru güvenlik gerekçeleri mevcut. Ne olursa olsun iletişimde kalmak önemli" dedi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in "uluslararası güçlerin kontorolünde bir güvenli bölge" önerisine destek verdiğini söyledi.



Almanya Başbakanı Merkel bu konuda Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve Rusya ile bir araya gelinmesi ve konunun masaya yatırılması gerektiğini belirtti.



Toplantıda İngiliz The Economist dergisine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "ABD üye ülkelere danışmadan hareket ediyor. NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti'' sözü de soruldu.



Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la aynı fikirde olmadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadelerinin aksine NATO'nun güçlü olduğuna ve ittifak ülkelerinin her geçen gün güçlerini artırdıklarına dikkati çekti.



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca, Avrupa'nın kendi askerinin NATO'nun yerini alamayacağını yineledi. Stoltenberg karşılıklı daha fazla işbirliği yapılması gerektiğini de söyledi.

