Merkel ve Macron AB yol haritası için tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel göreve yeniden seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı.



Merkel başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.



İki lider Avrupa Birliği'nde planlanan reformlarda ve mülteci siyasetinde ortak hareket edeceklerini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "AB'nin yeniden şekillenmesi için haziran ayına kadar açık, iddialı bir yol haritasını sunacağız” dedi.



Fransa Cumhrubaşkanı Macron, bu yol haritasının Avrupa ekonomisi, savunma ve mülteci politikaları ile araştırma ve eğitim politikasını kapsayacağını ifade etti.



Almanya Başkanı Merkel, Avrupa'nın dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizlere çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.