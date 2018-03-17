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Merkel ve Macron AB yol haritası için tarih verdi

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Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği'nin reformu için işbirliği yapacaklarını açıkladı. İki lider, hazirana kadar yol haritasını açıklamayı hedefliyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel göreve yeniden seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Fransa’ya yaptı.

Merkel başkent Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider Avrupa Birliği'nde planlanan reformlarda ve mülteci siyasetinde ortak hareket edeceklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "AB'nin yeniden şekillenmesi için haziran ayına kadar açık, iddialı bir yol haritasını sunacağız” dedi.

Fransa Cumhrubaşkanı Macron, bu yol haritasının Avrupa ekonomisi, savunma ve mülteci politikaları ile araştırma ve eğitim politikasını kapsayacağını ifade etti.

Almanya Başkanı Merkel, Avrupa'nın dünyanın farklı yerlerinde yaşanan krizlere çözüm konusunda öncü bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

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