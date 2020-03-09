Merkel Yunanistan'daki refakatsiz çocuk göçmenleri alıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ile Sosyal Demokrat Parti SPD'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, göçmen krizinde Yunanistan'a destek olmak amacıyla adalarda yaşayan 14 yaş altı hasta ve yardıma muhtaç 1000 ile 1500 arasındaki çocuğu ülkeye kabul etme yönünde karar aldı.



Almanya'da Yunanistan'daki göçmen krizi, corona virüse karşı ülke ekonomisini ayakta tutmak için oluşturulacak yardım paketini masaya yatıran görüşme yedi saatten fazla sürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Mass ve Sağlık Bakanı Jens Spahn öncülüğünde yapılan toplantıda bir dizi karar alındı.



Alman hükümeti, Yunanistan’daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç çocuk göçmenlerin bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği açıkladı.



Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği, bu kapsamda Almanya’nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.

KIZ ÇOCUKLARA ÖNCELİK VERİLECEK



Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan’ı desteklemek istediği, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi. Almanya kız çocuklara öncelik vereceğini de belirtti.



ALMANYA'DAN AB ÜLKELERİNE ÇAĞRI



Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki çocuk göçmenlerin alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını söyledi.



Fransa’dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını belirtti.



İDLİB'DE SİVİLLERE 125 MİLYON EURO YARDIM



Görüşmede ayrıca İdlib'deki insani durum ve çatışma da ele alındı. İdlib'de çatışma ortasında kalan sivil halka acil yardım edilmesi gerektiği belirtildi. Almanya'nın İdlib'deki insani krizi çözüm bulmak amacıyla 125 milyon euro yardımda bulunacağı açıklandı.