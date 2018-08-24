Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmesinin ardından konuşan Merkel, "Ermenilerin çektiği acılar unutulamaz ve unutulmamalı" dedi.
Merkel, 2016 yılında Alman Federal Parlamentosu'nda düzenlenen Ermeni anma töreninde kullanılan dilin ise "hukuki değil" sadece "siyasi" olduğuna vurgu yaptı. Alman Parlamentosu 2016'daki oylamada 1915'teki olaylarını "soykırım" olarak tanımlamıştı.
Karar Almanya-Türkiye arasında gerginliğe yol açmıştı. Almanya Başbakanı, Ermenistan'in ardından Azerbaycan'ı ziyaret edecek, Merkel Avrupa'ya doğalgaz tedarikinde Rusya'ya bağlığı azaltmak için, temaslarda bulunacak.
Merkel'den 1915 açıklaması
NTV HaberDünya
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kafkasya turu kapsamında Gürcistan'ın ardından Ermenistan'ı ziyaret etti. "1915'te Ermenilerin çektiği acıların unutulmaması gerektiğini" söyleyen Merkel "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçındı.
Başbakan Nikol Paşinyan ile görüşmesinin ardından konuşan Merkel, "Ermenilerin çektiği acılar unutulamaz ve unutulmamalı" dedi.