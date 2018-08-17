Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya ziyareti sırasında ele alacaklarını söyledi.



Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya liderleri arasında İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin anlamlı olabileceğini belirtti.



Almanya Başbakanı Merkel, "Zirve için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı net bir tarih yok" ifadelerini kullandı.



Zirvenin anlamlı olup olmayacağını tespit etmek için çalıştıklarını söyledi.



Moskova ile iyi ilişkilerden yana olduklarini belirten Merkel, Rusya ile diyaloğun küresel krizlerin çözümü açısından önem taşıdığını da dile getirdi.