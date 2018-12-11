Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna ile Azak Denizi’nde yaşanan gerginliği görüştü.



Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel'in Moskova'dan tutuklu Ukrayna askerlerinin serbest bırakmasını talep ettiğini belirtti.



Merkel ayrıcı Kerç Boğazı'nda deniz trafiğinin sorunsuz devam edebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasını istedi.



KREMLİN'DEN YAZILI AÇIKLAMA



Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada ise, iki liderin yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerginliğin ele alındığı vurgulandı.



Azak Denizi ve Karadeniz’de gerginliğin azaltılmasının, iki ülkenin de yararına olduğu konusunda görüş birliğine varan iki liderin, Suriye krizine ilişkin de istişarelerde bulunduğu belirtildi.



Merkel ve Putin'in ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilmesini de değerlendirdikleri ifade edildi.

