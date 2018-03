Merkel'den Türkiye açıklaması: İyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, zirvede Türkiye ile mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmayı da görüştüklerini belirterek, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da." dedi.



AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.



Merkel ayrıca AB Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını vurguladı.



Angela Merkel, Salisbury'deki gaz saldırısını da ele aldıklarını ve bu konuyu Avrupa'nın ortak güvenliği olarak gördüklerini ifade ederek, İngiltere ile büyük dayanışma içinde olduklarını ve söz konusu saldırıdan Rusya'nın sorumlu tutulduğunu, bunun en makul sonuç olarak görüldüğünü söyledi.



Fransa'nın güneyinde bugün yaşanan terör olayına da değinen Merkel, terör olaylarına karşı her zaman Fransa'nın yanında olduklarını ve ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.



Zirvede ağırlıklı olarak ticaret konularını da ele aldıklarını belirten Merkel, her zaman çok yönlü ticaretten yana olduklarını ve ticarette korumacılığa karşı olduklarını kaydetti.



İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunu Haziranda da ele almak durumunda kalacaklarını ifade eden Merkel, dijital bir iç pazar oluşturulması konusunun da çok önemli olduğunu ve Avro bölgesinin geleceğine ilişkin konuları da ele aldıklarını söyledi.



Bir gazetecinin, İngiltere'deki gaz saldırısında Rusya'nın sorumluluğu olduğu konusunda nasıl bu kadar emin olabildiklerini ve Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etmeyi düşünüp düşünmediklerini sorması üzerine de Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May'in kendilerine somut analizler sunduğunu ve sürdürülecek olan analizlerin farklı sonuçlar ortaya koyacağını sanmadıklarını ifade ederek, gelişmelere göre Rus diplomatlar konusunda daha sonra karar vereceklerini kaydetti.