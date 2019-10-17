Almanya Başbakanı Angela Merkel Alman parlamentosunda milletvekillerine yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Merkel, Türkiye'ye Suriye'deki askeri operasyonu sona erdirme çağrısı yaptığını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Türkiye'ye herhangi bir silah satışı gerçekleştirmeyeceğini de ifade etti.