Merkel'in halefi pazar günü belli olacak

Almanya'da seçime üç gün kala son münazara yapıldı. Adaylar canlı yayında kozlarını paylaştı.



Başbakan Angela Merkel'in halefinin belirleneceği seçimde üç parti aday gösterdi. İlk iki televizyon tartışmasına üç başbakan adayı katılmıştı. Bu kez parlamentoda temsil edilen bütün partiler yer aldı.



Üçüncü ve son münazarada adaylar ilk kez dış politika tartıştı. Partiler arasındaki temel görüş ayrılıkları, seçim sonrası koalisyon müzakerelerinin zorlu geçeceğinin işareti olarak yorumlandı.



Anketlerde yarışı az farkla da olsa önde götüren Sosyal Demokrat aday Olaf Scholz, NATO ve ABD vurgusu yaptı.



Scholz, az farkla geriden takip eden Hıristiyan Demokrat aday Armin Laschet ise "daha güçlü ve daha bütünleşmiş bir Avrupa" çağrısı yaptı.



Koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynaması beklenen Yeşillerin adayı Annalena Baerbock'un hedefinde Çin'in insan hakları sicili vardı.



Bir buçuk saat süren tartışmada gergin anlar yaşanmadı.



Anketlerde Sosyal Demokratların liderliği sürüyor. Scholz'un yüzde 25'e oturan oy oranı değişmedi. Armin Laschet, oy oranını bir puan artırarak yüzde 23'e çıkarsa da hala Scholz'un gerisinde. Anketler, iki hatta üç partili bir koalisyon öngörüyor.



16 yıllık iktidarının ardından aktif siyasi bırakmaya hazırlanan Merkel, koalisyon görüşmeleri boyunca başbakanlık görevine devam edecek.