Meryem Ana’nın kanlı gözyaşlarına DNA testi: İtalya’da “mistik” olay

İtalya'da bir mistiğin, Meryem Ana heykelinin kanlı gözyaşları döktüğünü iddia ederek yüzlerce kişiyi kandırdığı iddia ediliyor.

Gisella Cardia, kanın kendisine ait olduğunu gösteren DNA testinin ardından yargılanma riskiyle karşı karşıya.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre heykelin kendisine mesajlar ilettiğini de iddia eden Gisella Cardia, geçen yıl Roma Katolik kilisesi tarafından sahtekar ilan edilmiş ve bunun üzerine doğaüstü olaylarla ilgili kurallarını sıkılaştırmıştı.



Liman kenti Civitavecchia'daki savcılar, özel bir araştırmacının o dönemde Roma yakınlarındaki Bracciano Gölü'ne bakan bir kasaba olan Trevignano Romano'daki bir tepede cam bir kutuya yerleştirilmiş olan heykelin üzerindeki kanın bir domuzdan geldiğini iddia etmesi üzerine 2023 yılında Cardia hakkında kendi dolandırıcılık soruşturmalarını açtılar.



DOLANDIRILDIKLARINI SÖYLEDİLER

Bazı kişiler, hasta çocuklar için bir merkez kurmaya gideceğini söyleyerek bağış toplamak için bir vakıf kuran Cardia tarafından dolandırıldıklarını iddia etti.



Corriere della Sera'nın haberine göre savcılar laboratuar testlerini 2010 yılında öldürülen Yara Gambirasio adlı gencin davasında çalışan adli genetik uzmanı Emiliano Giardina'dan istedi. Gazete, perşembe günü tamamlanan testlerin kan lekelerini Cardia'nın genetik profiline bağladığını söyledi.

Sonuçların 28 Şubat'ta savcılara teslim edilmesi bekleniyor.



Cardia'nın avukatı Solange Marchignoli, Cardia'nın DNA'sının varlığının doğaüstü bir olayı dışlamadığını öne sürdü.



"MADONNA'NIN DNA'SINI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Marchignoli, Corriere'ye verdiği demeçte şunları söyledi: “DNA lekesi daha fazla araştırmayı gerektiriyor. Karışık mı yoksa tek bir profil mi olduğunu öğrenmek için bekliyoruz.”

Marchignoli, Cardia'nın “heykeli öptüğü ve ellediği” için DNA'sının izlerinin bulunacağı aşikâr olsa da, bu DNA'nın diğer DNA'larla, hatta muhtemelen Meryem Ana'nın DNA'sıyla bile karışmış olabileceğini savundu.

“Kim söyleyebilir? Madonna'nın DNA'sını biliyor musunuz?” diye ekledi.



BOSNA HERSEK'TEN ALDI

Daha önce iflas dolandırıcılığından hüküm giymiş olan Cardia, heykeli 2016 yılında Bosna Hersek'teki Medjugorje'de bulunan bir Katolik hac yerinden satın aldı. Heykel daha sonra Trevignano Romano'da kurduğu hac merkezinin en önemli parçası haline geldi ve İtalya'nın dört bir yanından insanlar aylık ibadet için kasabaya akın etti.



Cardia'nın Trevignano'dan ayrıldığı bildirildi ancak şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Marchignoli şöyle dedi: “Şu anda nerede dua ettiğini bilmiyorum ama derin bir inançla hareket ettiğini ve bundan hiçbir çıkarı olmadığını biliyorum.”

