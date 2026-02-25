Merz duyurdu. Çin, Airbus’a dev sipariş vermeye hazırlanıyor

Pekin’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği yemekli görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Çin yönetiminin Airbus firmasından çok sayıda uçak sipariş edeceği bilgisini az önce aldık. Toplamda 120 adede kadar ek uçağın sipariş edilmesi öngörülüyor” diye konuştu.



Uçakların satın alma fiyatı veya anlaşmanın ne zaman sonuçlanacağına ilişkin ayrıntı vermeyen Merz, bu iş birliğinin büyük bir sinerji yarattığını vurguladı.



Airbus örneğinin bu tür üst düzey diplomatik ziyaretlerin önemini kanıtladığını belirten Merz, diğer Alman şirketleri için de benzer anlaşmaların yolda olduğunu ifade etti.

Merz, "Sonuçlanacak daha fazla sözleşmemiz var" dedi

Başbakanlık düzeyindeki ilk resmi ziyaretinde mevkidaşı Li Çiang ve Devlet Başkanı Cinping ile bir araya gelen Merz, ziyaret kapsamında ekonomi ve tarım alanlarını kapsayan beş farklı hükümetlerarası anlaşmaya da imza attıklarını kaydetti.

TRUMP'IN ZİYARETİNİN HEMEN ÖNCESİNDE AÇIKLANDI



Öte yandan, Airbus için stratejik bir öneme sahip olan Çin, Tianjin kentindeki montaj hattıyla özellikle A320 tipi uçakların üretimini yerelleştirmiş durumda.

Pekin yönetimi, geleneksel olarak Airbus ve ABD'li Boeing arasındaki dengeyi koruyarak toplu siparişler veriyor ve bu uçakları devlet hava yolu şirketlerine dağıtıyor.

Analistler, Merz’in bu duyurusunun ABD Başkanı Donald Trump’ın beklenen Çin ziyaretinin hemen öncesinde gelmesine dikkati çekiyor.

ABD'li üretici Boeing’in Trump dönemindeki ticari diplomasiden faydalanma beklentisine karşın, Airbus’ın bu hamlesi Avrupa’nın pazardaki yerini sağlamlaştırma girişimi olarak yorumlanıyor.

BATILI LİDERLERİN ÇİN İLGİSİ

Başbakan Merz, ABD Başkanı Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde, Çin’i ziyaret eden Batılı liderler kervanına katıldı.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kasım 2025, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Aralık 2025'teki ziyaretlerinin ardından bu yıl İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Pekin'i ziyaret etmişti.