Merz hakkında suç duyurusu: "Nazi terminolojisi"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'e ilişkin açıklamalarının ülkede yarattığı tartışma sürüyor.

Merz hakkında, "İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesini kullanarak Alman anayasasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Aralarında sanatçı Dieter Hallervorden, yazar Albrecht Müller ve eski milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin yaptığı ortak açıklamada, "Merz, Almanya Anayasası'nın özellikle 9, 25 ve 26. maddelerini ihlal etmiştir." ifadesi kullanıldı.

CEZAİ İŞLEM TALEBİ

Başbakan olmadan önce dünyanın en büyük silah yatırımcısı BlackRock'un yönetim kurulu başkanı olan Merz'in, İsrail'in saldırılarını övmesinin BM Şartı'na açıkça aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, Federal Başsavcı ve Berlin Savcılığı'ndan Federal Şansölye aleyhine cezai işlem başlatılması talep edildi.

"NAZİ TERMİNOLOJİSİ"

Şansölye'nin açıklamasının Nazi terminolojisi kullanılarak yapıldığına işaret edilen açıklamada, 1942 Nazi subayı August Haefner'in, Babi Yar'daki toplama kampında 34 bin Yahudi'nin toplu infazını, aynı "pis iş" kelimesiyle haklı göstermeye çalıştığı kaydedildi.

Suç duyurusuna imza atanlar arasında kabare sanatçısı Uwe Steimle, müzisyen Diether Dehm, girişimci Klaus Dieter Böhm, yayıncı Matthias Oehme, ses sanatçısı Alexa Rodrian, edebiyatçı Jenny Farrell, heykeltraş Uli Barnickel, gazeteci yazar Patrik Baab, eski milletvekili Andrej Hunko ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Michael von der Schulenburg gibi isimler yer alıyor.