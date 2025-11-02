Merz ve Netanyahu telefonla görüştü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki ateşkes konusu ele alındı.

Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şansölye Friedrich Merz’in bugün Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ’deki ateşkesin daha da istikrara kavuşturulması için neler yapılabileceğinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin insani yardımın Gazze halkına güvenli ve yeterli bir şekilde ulaşması gerektiği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Hamas'ın son rehinelerin cenazelerini de derhal teslim etmesi gerektiği kaydedildi.

