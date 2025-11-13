Merz'den Zelenski'ye: “Gençler ülkenizde kalmalı”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı “uzun bir telefon görüşmesinde”, Ukraynalı genç erkeklerin Almanya’ya kitlesel şekilde gelmemesi gerektiğini söyledi. Berlin’de bir ticaret kongresinde konuşan Merz, “Onlara orada, Ukrayna’da ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Eylül 2025’te AB ülkelerine kayıtlı Ukraynalı sığınmacı sayısı 7 bin 205’e ulaştı. Bu, Ağustos 2023’ten bu yana görülen en yüksek aylık artış oldu. Eurostat, bu artışın nedenini Ukrayna hükümetinin Ağustos 2025’te 18–22 yaş arası erkeklere sınırdan serbest geçiş izni vermesi olarak açıkladı.



Halihazırda 1,2 milyondan fazla Ukraynalı mülteci, yani AB genelindeki toplamın yüzde 28,3’ü, Almanya’da bulunuyor.



YARDIM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR



Merz, Alman hükümetinin Ukraynalı sığınmacılara sağlanan sosyal yardımlarda çalışmayı teşvik edecek değişiklikler planladığını söyledi ve “İş bulmak, sosyal yardımla geçinmekten daha cazip hale gelmeli" ifadelerini kullandı.

Yeni yasa tasarısına göre, 1 Nisan 2025’ten sonra Almanya’ya gelen Ukraynalılar, mevcut “Vatandaşlık Yardımı” (Bürgergeld) yerine daha düşük ödemelerin yapıldığı “İltica Yardımları Yasası” kapsamına alınacak. Buna karşın, Ukraynalıların iş piyasasına doğrudan erişim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı devam edecek.