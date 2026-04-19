Mescid-i Aksa'da provokasyon

Filistinli haber ajansı Wafa, Kudüs Valiliği'ne atıfta bulunarak, işgalcilerin Muğrabi Kapısı'ndan girerek avlularda provokatif turlar düzenlediğini söyledi. İsrail polisinin, Filistinli ibadet edenlerin camiye girişini sınırlamaya yönelik kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

Müslümanlar için kutsal yerlerden biri sayılan Mescid-i Aksa 'nın bulunduğu yer için Yahudiler, bölgeye Tapınak Dağı adını vererek, eski zamanlarda iki Yahudi tapınağının bulunduğu yer olduğunu belirtiyorlar. Camiyi denetleyen Kudüs'teki İslam Vakıfları Dairesi, bu ihlallerin durdurulması için defalarca çağrıda bulunsa da İsrail yetkililerinin yanıt vermediği belirtiliyor.

Aşırı sağcı İsrailli politikacı İtamar Ben-Gvir'in 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı olmasından bu yana camideki ihlallerin arttığı belirtiliyor.