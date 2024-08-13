Mescid-i Aksa'ya baskın: Aşırı sağcı İsrailli bakan Ben Gvir de katıldı

Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerin düzenlediği baskına katılan aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar-Ben Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'ya baskın: Aşırı sağcı İsrailli bakan Ben Gvir de katıldı

Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen binlerce fanatik Yahudi'ye eşlik etti.

Ben Gvir, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren, topraklarını gasbeden İsrailliler büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, baskına katıldı.

Bazılarının yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.

Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa avlusunda dolaşırken slogan attı, marşlar söyledi. Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya gitti.

Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında Ben-Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada ibadete izin vermek" diye konuştu.

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