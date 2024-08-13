Mescid-i Aksa'ya baskın: Aşırı sağcı İsrailli bakan Ben Gvir de katıldı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen binlerce fanatik Yahudi'ye eşlik etti.

Ben Gvir, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, baskına katıldı.



Bazılarının yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görüldü.



Fanatik Yahudiler ayrıca Aksa avlusunda dolaşırken slogan attı, marşlar söyledi. Ben-Gvir de ilerleyen saatlerde beraberindeki geniş polis ekibiyle Mescid-i Aksa'ya gitti.



Aksa'dan paylaştığı görüntülü mesajında Ben-Gvir, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi politikamız burada ibadete izin vermek" diye konuştu.

