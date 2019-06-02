Bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi.
Duruma tekbir getirerek tepki gösteren cemaate İsrail polisi müdahale etti. Bazı Filistinlilerin darp edildiği görüldü.
Görgü tanıkları, İsrail polisinin Kıble Mescidi'nin içerisine sığınan cemaatin üzerine de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, ardından mescidin kapılarını zorla kapattığını aktardı.
Mescid-i Aksa'ya İsrail müdahalesi
NTV HaberDünya
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip kalabalığa ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi.