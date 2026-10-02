Messi, ikinci kulübünü satın aldı

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi , kariyerinin son döneminde yatırımını yine futbola yapıyor. 39 yaşındaki Messi , nisan ayında UE Cornella'yı satın almasının ardından bu yıl İspanya 'da ikinci bir kulübün patronu oldu.

1921'de kurulan Eldense'den yapılan açıklamada, "Club Deportivo Eldense, 100 yılı aşkın geçmişe sahip kulübün Leo Messi tarafından satın alındığını resmen duyurur. Bu, kulüp tarihimizde yeni ve heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Eldense, anlaşmanın kulübe olumlu bir ivme kazandırmasını umuyor. Takım, 7 maçta aldığı 4 mağlubiyetle Segunda Division'da 19. sırada bulunuyor ve küme düşmekten kurtulma mücadelesi veriyor.

Messi halihazırda formasını giydiği Inter Miami ile 2023 yılında imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.​