Messi'nin Barcelona'daki ilk sözleşmesinin imzalandığı peçete açık artırmaya çıkıyor

Lionel Messi'nin 13 yaşındayken FC Barcelona'ya kiralanacağına dair yapılan ilk sözleşme 2000 yılında kağıt peçete üzerinde imzalanmıştı.



Açık arttırmaya çıkacak peçete satılmadan önce New York'ta sergilenmeye başladı.



Sözleşme, Aralık 2000'de Barselona'da bir tenis kulübünde imzalanmıştı.

Dönemin Barcelona Sportif Direktörü Carles Rexach ve danışman Josep Minguella ile menajer Horacio Gaggioli'nin imzalarının bulunduğu peçetenin açılış fiyatının 300 bin sterlin ila 500 bin sterlin arasında oalcağı tahmin ediliyor.

YILLARCA SAKLADI



Carles Rexach, basit bir peçete üzerine mavi mürekkeple "kendi sorumluluğu altında ve farklı görüşlere rağmen, kararlaştırılan miktarlara uymamız koşuluyla, oyuncu Lionel Messi ile sözleşme imzalamayı kabul ettiğini" yazmıştı.



Daha sonra resmi bir sözleşme hazırlandı ancak Arjantinli menejer Horacio Gaggioli, açık artırmada satmaya karar verdiği anlaşmanın bu ilk kanıtını yaklaşık 25 yıl sakladı.



Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona formasıyla sayısız başarılara imza atan Messi, Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıktı ve 672 gol attı.



NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Peçete, New York'tan sonra 16-19 Mart'ta Paris'te, 24-26 Mart'ta da Londra'da sergilenecek, 18-27 Mart tarihleri ​​arasında da internet üzerinden açık arttırmayla satışa sunulacak.