Mesut Özil’e saldıran çeteye verilen ceza belli oldu

Fenerbahçe’nin Türk yıldızı Mesut Özil Arsenal’de forma giydiği dönemde motosikletli 2 kişi tarafından Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde Özil'in kullandığı araca saldırmıştı.



Mesut Özil'in kapıları kilitleyip hareket ettiği, araçtaki takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac'ın ise dışarı çıkarak bıçaklı saldırganlara karşı koymaya çalıştığı görülmüştü.



Özil'in daha sonra aracını yol ortasında bırakarak yakınlardaki bir Türk restoranına girip yardım istediği belirtilmişti. Restoranın çalışanlarının dışarı çıkmasının ardından yüzleri görülmeyen kasklı saldırganların olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.



15 AYDA 20 SUÇ İŞLEDİLER



Saldırıda Fenerbahçeli yıldızın 200 bin sterlin değerindeki saatini çalmaya çalışan çete üyelerinden Jordan Northover, soygun girişimini itiraf etti. Northover, mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezası alırken diğer çete üyelerinin Londra'da Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında yaklaşık 20 suç işledikleri bildirildi.



Mirror’ın haberine göre; sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi.