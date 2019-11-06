Mesut Özil'e saldırı davasında ikinci sanık da suçunu itiraf etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Bosna Hersekli oyuncu Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan Jordan Northover da suçunu itiraf etti.



Londra'da gerçekleştirilen duruşmada, 26 yaşındaki Northover, 25 Temmuz'da yaşanan bıçaklı saldırı girişiminde Arsenal takımı oyuncularından Mesut ile Kolasinac'ın eşyalarını çalmaya çalıştığını kabul etti.



Mahkeme hakimi, suçunu daha önce itiraf eden Ashley Smith için 8 Kasım Cuma günü, Northover hakkında ise ileri bir tarihte karar verileceğini duyurdu.



İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle Arsenal'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.



Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkarılacağı belirtilmişti.