Meta, Hamaney'in sosyal medya hesaplarını kapattı

Sosyal medya platformu Instagram'ın çatı kuruluşu Meta, "şiddet içeren bir görevi olan veya şiddet uygulayan" kişileri yasakladığını duyurdu.

Bu kapsamda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ait İnstagram ve Facebook hesapları da silindi.

Meta'dan yapılan açıklamada, "Defalarca 'Tehlikeli Kuruluşlar ve Kişiler' politikamızı ihlal ettikleri için bu hesapları kaldırdık" denildi.

Hamaney'in Farsça Instagram sayfasının 5 milyondan fazla, İngilizce versiyonunun 200 binden fazla, eski Facebook sayfasının yaklaşık 16 bin takipçisi vardı.

İsrail yanlısı gruplar ve İran muhalefeti, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana, Hamaney'in sosyal medya hesaplarının yasaklanması için çağrıda bulunuyordu.



Hamaney, sosyal medyada, İsrail'de yaklaşık 1,200 kişinin ölümüne neden olan Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu"nu övmekle suçlandı.



Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanına karşı Filistin direnişini ve Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını açıktan destekliyordu.



Hamaney'in Instagram hesapları 2019'da da askıya alınmış bir süre sonra tekrar iade edilmişti.



