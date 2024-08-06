Meta, kaldırılan Haniye paylaşımları nedeniyle özür diledi

Teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını kaldırdığı için özür diledi.



Özür, başbakanın ofisinin, liderin Haniye'nin ölümüyle ilgili Facebook ve Instagram paylaşımlarının neden kaldırıldığına dair bir açıklama istemek üzere Meta temsilcilerini çağırmasından bir gün sonra geldi.

"OPERASYONEL BİR HATA"



Meta'dan gönderilen açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriğin kaldırıldığı operasyonel bir hata nedeniyle özür dileriz. İçerik doğru haber değeri etiketiyle geri yüklendi" denildi.



Hamas'ın siyasi lideri Haniye, çarşamba günü İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in sorumlu tutulduğu bir suikast sonucu öldürülmüştü.



Başbakan Enver İbrahim'in paylaşımları arasında başbakanın bir Hamas yetkilisiyle telefon görüşmesi yaptığı ve başsağlığı dilediği bir video da yer aldı.

"TEHLİKELİ KİŞİ VE KURUMLAR"



Instagram'da Meta tarafından paylaşılan bir notta, paylaşımların "tehlikeli kişi ve kuruluşlarla" ilişkili olduğu için kaldırıldığı belirtiliyordu.



Başbakanlık ofisi Meta'nın paylaşımları kaldırmasını "ifade özgürlüğüne yönelik bariz bir baskı" olarak nitelendirmiş ve teknoloji devinden özür talep etmişti.



Malezyalı lider, geçtiğimiz hafta paylaşımlarını kaldırdığı için teknoloji devini "korkaklıkla" suçlamıştı.