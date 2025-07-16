Meta, Manhattan büyüklüğünde veri merkezi kuracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi olan Meta, son dönemde yapay zeka araştırmaları için birçok üst düzey uzmana 100 milyon dolara varan maaşlarla anlaşmalar yaptı. Amaç, insan zekâsını aşabilecek "süper zeka" ya da "genel yapay zeka" sistemleri geliştirmek.



Zuckerberg’in açıklamalarına göre, şirketin ilk çok gigawatt’lık veri merkezi olan Prometheus 2026’da faaliyete geçecek. Onu takip edecek Hyperion veri merkezi ise zamanla 5 gigawatt’a kadar ölçeklenebilecek. Bu merkezler, Meta’nın yapay zekâ süper bilgisayar kümelerinin temelini oluşturacak.



“Bu merkezlerden yalnızca biri bile Manhattan’ın önemli bir kısmı kadar alan kaplıyor” diyen Zuckerberg, Meta’nın sektörde gigawatt seviyesinde çalışan ilk yapay zeka süper kümesini kurmaya en yakın şirket olduğunu vurguladı.

YAPAY ZEKA REKLAM GELİRLERİNİ ARTIRIYOR

Meta’nın geçen yıl 165 milyar dolar gelir elde eden reklam odaklı ana iş modelinin bu dev yatırımı karşılayabileceğini belirten Zuckerberg, yapay zekanın halihazırda reklam gelirlerini artırdığını ve yeni gelir kaynakları yaratacağını ifade etti.



Yapay zeka çalışmalarını geçtiğimiz ay Superintelligence Labs çatısı altında yeniden yapılandıran Meta, bu birimden Meta AI uygulaması, görselden videoya reklam araçları ve akıllı gözlük gibi ürünlerle büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.



Meta, bu hedef doğrultusunda yapay zeka alanında agresif bir yetenek avına çıktı. Superintelligence Labs’i, Scale AI’ın eski CEO’su Alexandr Wang ile eski GitHub yöneticisi Nat Friedman yönetecek. Meta, yalnızca Scale AI’a 14.3 milyar dolarlık yatırım yaptı.



Şirket, Nisan ayında 2025 yılı için sermaye harcama tahminini 64 ila 72 milyar dolar aralığına çıkardı. Bu yatırımlarla Meta, yapay zeka alanında OpenAI ve Google gibi rakiplerine karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor.