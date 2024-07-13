META, Trump'ın askıya alınan hesaplarını açtı

Sosyal medya devi META, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın askıya alınan Facebook ve Instagram hesaplarının erişime açılacağını duyurdu.

META, Trump'ın askıya alınan hesaplarını açtı

Meta, eski Başkan 'ın Facebook ve Instagram hesaplarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Şirket hesapların ne zaman kullanıma açılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak bu sürenin yakın olduğu belirtildi.

Şirket, kararın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması beklenen Trump'ın Demokrat Başkan ile eşit statüye sahip olmasını sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Trump'ın bu platformlardaki hesaplarının yeniden aktif hale gelmesinin başkanlık yarışında ona güç kazandıracağı ifade ediliyor.

Sosyal medya devi META, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını ardından eski başkanının sosyal medya hesaplarını dondurmuştu. Trump'ın şiddeti daha fazla teşvik etme riski gerekçe gösterilmişti.

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