Meta'dan yeni yapay zeka planı: Sohbet başlatarak kendisini hatırlatacak

Business Insider’ın geçen hafta yayımladığı rapora göre, “Project Omni” adı verilen bu proje, Meta’nın kullanıcı etkileşimini ve uygulamalara geri dönüş oranını artırmak için tasarlandı. Şirket, bu projede etiketleme ve eğitim verileri hazırlamak için Alignerr adlı taşeron bir firma ile birlikte çalışıyor.



Meta’nın sözcüsüne göre, sohbet botları tamamen rastgele mesaj atmayacak. Bir kullanıcı botla daha önce sohbet ettiyse ve 14 gün içinde beşten fazla mesajla yanıt verdiyse, bot daha sonra kendiliğinden mesaj atabilecek. Kullanıcı yanıt vermezse bot sessizliğe bürünecek.





“Project Omni”, Meta’nın geçen yıl tanıttığı AI Studio platformunun bir uzantısı. Bu platform, kullanıcıların kişiselleştirilmiş botlar yaratmasına ve botların önceki konuşmaları hatırlamasına olanak tanıyor. Ayrıca bazı ünlüler, hayranlarıyla mesajlaşmak için bu botları dijital asistan gibi kullanıyor.

"RİSK BARINDIRIYOR"

Ancak bu fikir, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Benzer şekilde, çalışan Character.ai ve Replika gibi uygulamalar da kullanıcılarla kendi kendine sohbet başlatan botlar sunuyor. Ancak Character.ai, bir kullanıcının botla “takıntılı” hale gelerek intihar etmesi nedeniyle dava edilmişti.