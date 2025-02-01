Metal dedektörüyle bin 600 yıllık Roma kilidi buldu!

Almanya'nın Vestfalya bölgesinde metal dedektörü kullanan bir kişi, bin 600 yıllık minyatür bir Roma asma kilidi keşfetti.



AVRUPA'DA EŞİ BENZERİ YOK



Araştırmacılar, eserin 3. ve 4. yüzyıllarda Roma'da kullanılan kilitlerin minyatür bir versiyonu olduğunu tespit etti. Vestfalya-Lippe Bölge Birliği'nden arkeolog Michael Rind, "Altın minyatür kutu kilidinin Avrupa'da eşi benzeri yok" dedi.



Bu keşif, imparatorluk ile Almanya'nın kuzeyi arasında o dönemde ticaret yapıldığına dair önemli ipuçları sunuyor.



"NEREDEYSE İNANAMADIM"



Metal dedektörünü kullanan Constantin Fried, "Bulguyu elime aldığımda neredeyse inanamadım çünkü bu tür Roma kilitleri genellikle çok daha büyük olur ve demir ya da bronz parçalardan yapılır" dedi. Kilidin yalnızca silindirik bileşeni günümüze ulaşmış olsa da, antik dönemde bir anahtar ve zincir ile tamamlanmış olması muhtemel.



KİLİDİN GİZEMİ



Fried, "Belli ki birisi kilidi kırmak ya da bir tıkanıklığı açmak için kurcalamış" ifadelerini kullandı. İlk restorasyon çalışmaları, merkezdeki silindirin demirden yapıldığını ortaya çıkardı. Daha ayrıntılı bilgisayarlı tomografi taramaları sayesinde kilidin iç mekanizmasında bir yay, sürgü, taban levhası, kılavuz rayı ve pim bulunduğu tespit edildi.



ROMA USTALIĞININ KANITI



Araştırmacılar, asma kilidin modern benzerleri gibi mücevher kutularını veya sandıkları korumak için kullanılmış olabileceğini düşünüyor. Ancak bu kadar karmaşık bir kilidin neden üretildiği ve Alman sahipleri tarafından neyi muhafaza etmek için kullanıldığı hâlâ bir bilinmez.



LWL Kültür Direktörü Barbara Rüschoff-Parzinger'e göre eser, Romalı demirci ve metal işçilerinin "yüksek düzeydeki ustalığına" işaret ediyor. Mekanizmayı daha iyi anlamak için pirinç ve çelikten daha büyük bir kopyası üretildi.



ROMA-ALMANYA TİCARET BAĞLANTISI MI?



Bu keşif, Vestfalya bölgesinin o dönemde Roma'yla etkileşime girdiğini gösteriyor. Arkeolog Rind, "Bu tek seferlik bir şey miydi yoksa benzer değerli minyatürler olmasına karşın daha önce bulunmadı mı? Bu ve diğer sorular üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diyerek araştırmaların süreceğini belirtti.