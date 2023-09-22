Metal madenciliği, dünyada 23 milyon kişinin sağlığına doğrudan zarar veriyor

Uluslararası ekip tarafından yürütülen araştırma, metal madenciliğinin toplum sağlığına etkisine odaklandı.



Nehirleri 7 bin yıl önce kirletmeye başlayan metal madenciliğini, "insanlığın en erken ve en kalıcı çevre kirletme biçimi" olarak tanımlayan araştırmacılar, küresel ölçekte metal madenleri çevresinde yaşayan ve toksik atıklara zararlı konsantrasyonlarda doğrudan maruz kalan nüfusu hesapladı.



Devletler, madencilik firmaları ve ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) gibi kurumların yayımladığı verilerin derlendiği araştırmada, dünya genelinde 22 bin 609 faal, 159 bin 735 terk edilmiş metal madeni haritalandırıldı.

DÜNYADAKİ PEK ÇOK NEHİR KİRLENDİ



Dünyada toplam uzunlukları 480 bin kilometre olan çok sayıda nehrin ve 164 bin kilometrekare taşkın yatağının, faal ve terk edilmiş madenlerin atıklarıyla kirlendiği tespit edildi.

