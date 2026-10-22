Meta'ya 25 milyar dolarlık gizlilik cezası

ABD'nin New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcılarını gizlilik konusunda yanılttığı için Meta'ya 25 milyar dolar ceza verdi.

Yargıç Francis Mathew, eylülde jüri tarafından şirketin eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulunmasının ardından ceza kararını aldı. New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, düzenlediği basın toplantısında, "Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret, açık ve net bir mesaj olmalı." ifadesini kullandı.

EĞİTİM HARCAMALARINA AKTARILACAK

New Mexico Anayasası uyarınca tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden kaynaklanan para cezaları eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Torrez, kararın eyaletteki okulların gelecek 100 yıl boyunca inşasını finanse edebilecek büyüklükte olduğunu belirterek, Meta 'nın beklenen itirazı nedeniyle paranın bir süre kullanılamayabileceğini kabul etti.

87 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİNİ SATTI

Dava, Facebook 'un yaklaşık 87 milyon profile ait verilerinin üçüncü taraf bir kişilik testi aracılığıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılmasıyla bağlantılı veri ihlali iddialarına dayanıyor.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI

Cambridge Üniversitesi araştırma görevlisi Aleksandr Kogan, Facebook aracılığıyla hizmet veren "this is your digital life" isimli kişilik testi uygulaması aracılığıyla 87 milyon kişinin bilgilerini depolamış, bu bilgileri 2016'da siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satmıştı.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4'ün açığa çıkardığı skandalda, Cambridge Analytica, verileri 2016 Amerikan seçimlerini Donald Trump'ın kazanması için kullanmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda ifade vermişti.