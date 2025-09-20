Meta'ya reklam tepkisi: "Kız çocuklarını kullanıyor"

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki bir Instagram kullanıcısı, platformda kendisine Threads’i tanıtmak amacıyla 13 yaşındaki kızların okul dönüş fotoğraflarının önerildiğini fark etti.

Fotoğrafların çoğunda kız öğrencilerin yüzleri ve isimleri açıkça görülüyordu. Görsellerin, ebeveynlerin Instagram’da paylaştığı gönderilerden otomatik olarak alındığı belirtildi.

Bir baba, kızının fotoğrafının “kışkırtıcı ve cinselleştirilmiş bir şekilde” kullanıldığını belirterek, “Böylesine büyük bir şirketin çocuğumu ürün tanıtımı için sömürmesi tiksindirici” dedi.

Bir anne ise “Instagram’da kızımın okul fotoğrafını paylaştım, bunun tanıtım amaçlı kullanılabileceğini bilmiyordum. Bu gerçekten iğrenç” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"KURAL İHLALİ YOK" AÇIKLAMASI

Meta’dan yapılan açıklamada, fotoğrafların “herkese açık gönderilerden” alındığı ve topluluk kurallarını ihlal etmediği savunuldu.

Şirket, gençlerin doğrudan paylaşımlarının önerilmediğini, ancak yetişkin hesaplarından herkese açık şekilde paylaşılan içeriklerin tanıtımda kullanılabileceğini belirtti.

Çocuk hakları savunucusu Beeban Kidron ise Meta’nın bu tutumunu “çocukları kâr için yem olarak kullanmak” sözleriyle sert şekilde eleştirdi. Kidron, “Meta her fırsatta güvenlikten çok kârı önceliyor. Bu kampanya, şirketin dikkatsizliğini bir kez daha ortaya koydu” dedi.

Tepkilerin ardından İngiltere’nin medya düzenleyicisi Ofcom’un, yeni çevrimiçi güvenlik kurallarının bu tür durumları kapsayıp kapsamadığını değerlendirmesi bekleniyor.