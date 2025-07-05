“Metro sörfü” can aldı: 15 yaşındaki çocuk öldü

ABD’nin New York kentinde 15 yaşındaki bir çocuk, kentin güneyine giden bir metronun üzerinde ayakta seyahat etmeye çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Rayların üzerine düştüğü ve bilinci kapalı halde bulunduğu belirtilen çocuk, hayatını kaybetti.



Daily Mirror gazetesinin aktardığına göre, yaşanan bu olay, son dönemde New York’taki metro sisteminde sık rastlanan ve kamuoyunda “metro sörfü” olarak da bilinen “ölümcül bir trend” halini almış durumda.



Yaşanan son olay hakkında bilgi veren polis ve konuya aşina kaynaklar, metronun üzerinde seyahat eden çocuğun, metro dün yerel saatle 02.45 sıralarında istasyona yaklaştığı sırada düştüğünü aktardı. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu sedyeyle istasyondan uzaklaştırarak hastaneye kaldırdı. Bellevue Hastanesi’ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı, olaydan yaklaşık bir saat sonra yaşamını yitirdi.



İLK DEĞİL: 2024 YILINDA 15 KİŞİ YARALANDI, KAMPANYA BAŞLATILDI



Bundan haftalar önce Bronx’ta da benzer bir olay yaşanmıştı. Kuzeye doğru giden bir metronun üzerinde yolculuk eden bir genç, 16 Haziran tarihinde yaşanan olayda raylara düşmüş ve ağır yaralanmıştı.



Polis, konuya ilişkin açıklamasında, 14-16 yaşlarında olduğuna inanılan çocuğun başından ve bileğinden ağır yaralandığını bildirmişti. Jacobi Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu açıklanmıştı.



Bronx’ta yaşanan bu olaydan bir hafta önce, Metropolitan Ulaştırma Kurumu, söz konusu tehlikeli eylemi engellemek adına bir kampanya başlatmıştı. “İçeride Git, Hayatta Kal” sloganını taşıyan bu kampanya, “metro sörfü”nün tehlikeleri konusunda uyarılar içeriyordu. Vagonlara tırmanılmasını engelleyecek bariyerlerin konulması da değerlendirilen güvenlik önlemleri arasındaydı.



2024 yılında söz konusu “trend” sebebiyle 15 kişi yaralanmış, 229 kişi gözaltına alınmıştı.