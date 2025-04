Metroda ayağa basma kavgası: 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

ABD’nin New York kentindeki metroda dün sabah saatlerinde iki erkek arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü açıklandı.



Polisin açıklamasına göre, olay, yerel saatle cuma sabahı yaşandı. Bir kişi, bir başka kişinin ayakkabısına bastı. Ayağına basıldığından şikayet eden kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bu, bu sene New York metrosunda yaşanan ilk cinayet olarak kayıtlara geçti.



ÖNCE AYAĞINA BASILDI, SONRA ÖLDÜRÜLDÜ



Polisin ve sağlık personelinin verdiği bilgiye göre, 25 Nisan Cuma günü yerel saatle 08.30 sonrasında Aşağı Manhattan bölgesinde bir kişinin bıçaklandığı ile ilgili ihbar alındı. 38 yaşındaki erkek, batın bölgesinden birden fazla kez bıçaklanmıştı ve bilinci kapalıydı. Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan adam, burada hayatını kaybetti.



Polis, ölen kişinin John Sheldon olduğunu tespit etti. 20 ila 30’lu yaşlarında olduğu tahmin edilen diğer kişi için arama çalışması başlatan polis, diğer erkeğin Sheldon’un ayağına basmasının ardından ikilinin metroda kavga ettiğini, ardından Sheldon’un önce vagon içinde, ardından metro istasyonunda bıçaklandığını bildirdi.



POLİS “SON 7 YILDA BİR İLK” DEMİŞTİ



New York Polis Departmanı’ndan Jessica Tisch, bu ay başında yaptığı bir açıklamada yılın ilk üç ayı metroda herhangi bir cinayet olayının yaşanmadığını, bunun son yedi yıl içinde bir ilk olduğunu açıklamıştı. Tisch ayrıca son 27 senede yılın ilk çeyreğinde yaşanan en düşük ikinci suç oranlarının kayıtlara geçtiğini bildirmişti.