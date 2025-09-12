Metroda öldürülen Ukraynalı kadının babası kızının cenazesine katılamadı

ABD’nin Charlotte kentinde 34 yaşındaki Decarlos Brown Jr. tarafından metroda bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska'nın cenazesi 27 Ağustos’ta düzenlendi, ancak babası Ukrayna’daki sıkıyönetim kuralları nedeniyle ülkesinden ayrılamadığı için cenazeye katılamadı.

Ukrayna'da, 18-60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesine izin verilmiyor.

SAVAŞ NEDENİYLE ABD'YE GÖÇ ETMİŞTİ



Genç mülteci, 2022’de annesi ve kardeşleriyle birlikte savaş nedeniyle Ukrayna’dan ABD’ye göç etmişti. Sanata olan ilgisiyle tanınan Zarutska, Kiev’de Synergy Koleji’nde sanat ve restorasyon eğitimi almıştı.



Zarutska için açılan GoFundMe kampanyasında aileye destek amacıyla 122 bin dolardan fazla bağış toplandı.



Sanık Brown’un ise yargılaması sürüyor. Kendisi hakkında akıl sağlığı raporu hazırlanacak ve bir sonraki duruşması 19 Eylül’de görülecek.